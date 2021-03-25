Yeni Akit yazarı Zekeriya Say: Şimdi sıra "zina" konusuna geldi, mücadele şart

Yeni Akit gazetesi yazarı Zekeriya Say, "Şimdi sıra 'zina' konusuna geldi, mücadele şart" görüşünü savundu.

Say yazısında, "İstanbul Sözleşmesi’nin kadını koruduğu filan yok.Cumhurbaşkanımızın dün AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre’sinde de belirttiği gibi, kadınlarımızın haklarını korumayı kâğıtlarda değil vicdanlarda çözmemiz lazım… Acilen harekete geçmek lazım. Öncelikle, 'Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam..', 'Yılın en sürtüğü', 'Namus mu? Kirletmeden duramam!' yazılı afişlerleri ortalıktan kaldırmak lazım. Sonra da 'Aileniz batsın' diye beddua etmek yerine aileyi yeniden ihya edecek ortak bir mutabakat metni kaleme almak lazım. Zira, 'çıplak' eylemleriyle tüm dünyada tanınan ünlü feminist grup FEMEN’e 'akıl hocalığı' yapan Feride Acar’ın kaleme aldığı.. Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği yaptığı sırada 1000 şişe şarabı zimmetine geçirmekten yargılanan Daryal Batıbay adlı büyükelçi emeklisinin imzalattığı… TV ekranlarından, 'kadına el kaldıran şerefsizdir' diye esip gürlediği halde eski eşi Eda Demirci’yi yumrukladığı iddia edilen İsmail Küçükkaya’nın savunduğu sözleşmeyle, bir arpa boyu yol alınamayacağını, son 10 yılda yıkılan ailelerin enkazları ile öldürülen kadınların cansız bedenleri bize ispatlamış oldu. Şimdi sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 'yanlış yaptık' diyerek tarihi bir itirafta bulunduğu 'zina' konusuna geldi." ifadesini kullandı.

Say yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bedensel hazzın önlenemez cazibesi ve özgürlüğün büyüsü” denilerek yaygınlaşan… Yaygınlaştıkça da metalaşan “zina” ile mücadele, şart. Laikçi azgınlar illa bir devrim yapacaklarsa, bu “cinsel” bir devrim olmamalı. Bırakın bize “tutucu” desinler, “yobaz” desinler. Burnu karnında iken gelinlik giyenin düğününe gitmeyelim. Evlilik dışı doğumlara çiçek göndermeyelim. Tamam! “Ben zinayı suç saymıyorum diyen varsa, onun için suç sayılmasın” ama o zani de bu rezilliği artık uluorta yapmasın. "