Yeni Akit yazarı: Kadına iş istihdamı gibi zulüm yasalarına yönelmemiz tam bir akıl tutulması

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, bugünkü yazısında kadınlara iş istihdamı sağlanmasını “zulüm ve akıl tutulması” olarak değerlendirdi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Rize milletvekili Yılmaz, “Akıl tutulması!” başlıklı yazısını ilgili bölümü şöyle: “’Dindar Nesil’ çağrılarına rağmen, Din ve Vatansever nesil yerine bir kısım bürokrasinin; batı taklitçisi, hapçı, hoppala-tombala, hababam sınıfı bir nesil yetiştirme inadı bir akıl tutulması değil midir?

Avrupalılara şirin gözükme ve batılılaşma hastalığıyla eşler arasında fitneye sebep olan, ayrımcılık, süresiz nafaka, genç yaşlarda evlenenlere ceza, kadına iş istihdamı gibi zulüm yasalarına yönelmemiz de tam bir akıl tutulması değil midir? "

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