Yeni Akit yazarı Yılmaz'dan iktidara: Zamlarla büyük bir seçmen öfkesinin oluştuğunu görmek zorundayız

Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, “iktidarın sorumluluğunda olan doğalgaz, elektrik gibi ürünlerde yapılan zamlar konusunda adım atmaya mecbur ve mahkûm” olduğu görüşünü dile getirdi. Yılmaz, iktidara “zamlar nedeniyle seçmende büyük öfke oluştuğu” uyarısında bulundu.

Yılmaz bugünkü “İktidarımız mecburdur! Ve mahkûmdur!” başlıklı yazısında “Acilen ve acilen mutfak yangınını ve pazar yangınını söndürmek zorundayız! Zamları frenlemeye mecburuz” dedi.

“Büyük holdinglerin, marketlerin, gıda-sebze-et zamlarını millete anlatabileceklerini” söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Ama iktidarın birebir kendi sorumluluğunda olan doğalgaz, benzin, mazot, gübre ve elektrik vs. ürünlere yapılan zamları halkımıza asla anlatamayız! İktidarımız, kendisini iktidara getiren halkımızı, dolar ve zam saldırılarından kurtarmaya mecburdur ve mahkûmdur!

Orta direği fakirleştiren bu ve benzeri zamların, vatandaşımızın sağlıklı düşünerek doğru karar vermesini engellediğini unutmayacağız. Bu zamlarla büyük bir seçmen öfkesinin oluştuğunu görmek zorundayız.

Vatandaşlarımızın maddi ve manevi mutluluğunu acil ekonomik desteklerle sağlamaya mecbur ve mahkûmuz!"

Devlet kurumlarında devam eden aşırı israfın önlenmesi gerektiğini yazan Yılmaz “İktidar, iktidarda kalmak adına değil, mutlak ve yegâne vazifesi olan halkının refahını korumak ve arttırmak adına, kaynakları israf etmeden ve doğru kullanarak vatandaşın cüzdanına ve pazardaki filesine kaynakları yönlendirmelidir” dedi.

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