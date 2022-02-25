Yeni Akit yazarı Yılmaz: Bu savaş, Haçlı-Siyon ittifakının ülkemizi savaşa dahil ederek darbe içinde darbe yapma tuzağıdır

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, bugünkü yazısında Türkiye’nin Rusya- Ukrayna savaşında taraf olmaması gerektiğini yazdı.

“Sabırla, sükûnetle, emin adımlarla büyümeliyiz! Tahrikçilere ve savaş çığırtkanlarına aldırış etmemeliyiz! Devlet aracını yolcuya göre değil, yola göre sürmeliyiz!” diyen Yılmaz Türkiye’nin olası her türlü kriz ve savaşlarda barışın tesisi için hakemlik yolundan asla ayrılmaması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Suriye’den ders alarak Emperyalist Avrupa ve ABD tilkilerinin oyununa asla gelmemeliyiz! Bu savaş, Haçlı-Siyon ittifakının ülkemizi savaşa dahil ederek, emin adımlarla hedefine yürüyen Türkiye’mizi yarı yolda kalmasını ve gelişmekte olan savaş sanayimize ve ülkemize darbe içinde darbe yapma tuzağıdır!

Üçüncü Cihan Harbini çıkararak, Mekke-i Mükerrememizi ve Medine-i Münevveremizi de içine alan 21 Müslüman Ülkeyi içine alan Büyük İsrail İmparatorluğu’nu kurma planıdır!

Aman Türkiyem Dikkat! Şimdi İktidar-Muhalefet ittifak zamanı! Ve Türk-Kürt, Sünni-Alevi herkesin kucaklaşması ve birlik zamanıdır! Dayanışma zamanıdır!”

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