Yeni Akit yazarı Yılmaz: Bankaya parasını yatıran hacı amca bir kez daha sen de bil ki; ‘faiz haramdır!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz bugünkü “En büyük virüs Korona değil, Faizdir!” başlıklı yazısında “Bankaya parasını yatıran hacı amca" çağrıda bulundu, "Bir kez daha sen de bil ki; ‘faiz haramdır!’" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’un faizin yıktığını; Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise “Milli Siyaset ve Milli ekonomiye yöneldiğinde hep darbelere maruz bırakıldığını” yazan Yılmaz, şöyle devam etti:

O gün Osmanlı’yı yıkan faiz ve dış borçlanma Duyun-i Umumiye’nin pençelerini; son 10 yıla kadar IMF olarak karşımıza çıkarmıştı! Gelinen süreçte şunu bir kez daha anladık ve bir kez daha iman ettik ki: ‘Faiz Haram’dır!’

Bankaya parasını yatıran hacı amca bir kez daha sen de bil ki; ’Faiz Haram’dır!’”

İnsanları Kur’an-ı Kerim’deki “Faiz/riba” konusundaki sure ve ayetleri okumaya çağıran Yılmaz "Yahudiler dahi faizi kendi aralarında haram kılarken biz Müslümanlara ne oluyor ki? Siyonistlerin, Yahudi olmayan tüm insanlardan aldığı kölelik vergisi olan Faiz’e sımsıkı sarıldık? " diye sordu.

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