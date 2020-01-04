Yeni Akit yazarı: “Yeni dünya düzeni” dedikleri böyle bir şey, siz başka ülkelerde olmazsanız, başkaları sizin ülkenizde olur!

Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, Türkiye'nin Sudan'da da askeri güç olarak yer alacağı iddiasında bulunarak, "Tanzimat’la birlikte Batı’nın ruhumuza ve şuurumuza vurduğu prangalar, kasnaklar kırılıyor" dedi. “Oralarda ne işimiz var?' diye soranlara, İranlı general Süleymani’nin Irak topraklarında Amerikan güçleri tarafından katledilmesini hatırlatmak lâzım" diyen Yeni Akit yazarı, “Yeni Dünya Düzeni dedikleri maalesef böyle bir şey: Siz başka ülkelerde olmazsanız, başkaları sizin ülkenizde olur!" görüşünü savundu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Mehdi el Mühendis'i Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesini eleştiren Bahadıroğlu, "İranlı generalin Irak’ta ne işi var? Amerika’nın, Rusya’nın, İngiliz›in, Fransız’ın bölgede ne işi var? Başka bir ülkede, başka bir ülkenin generalini kalleşçe katletmek uluslararası hukuka uygun mu?" diye sordu.

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