Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, TRT'nin 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisini 'Kemalistlerin rövanşı' olarak nitelendirdi

Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de yayınlanan "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi için Diriliş ve Abdülhamit adlı dizilerinin rövanşı olduğunu ileri sürerek, "Atatürk'ü övme dizisidir. Hesabı iktidardan sorulur" dedi. Bahadıroğlu, tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve "Son tweet'imin bazı yanlış anlamalara ve yargılamalara yol açmasına üzüldüm" dedi.

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1'de ekrana gelen 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinin 'Diriliş ve Abdülhamit gibi Osmanlıyı sevdiren dizilerin Kemalistlerin rövanşı olduğunu' ileri sürerek, "Ya istiklal ya ölüm isimli dizi, son yıllarda yapılan Diriliş, Kuruluş, Abdülhamid gibi Osmanlıyı sevdiren dizilere karşı Kemalistlerin rövanşıdır. Atatürk'ü övme dizisidir. TRT'ye bu dizi kimler tarafından dayatıldı bilmiyorum, ama hesabı iktidardan sorulur" dedi.

Bahadıroğlu tweet'ini 'Ülkücü camia'dan gelen tepkiler üzerine sildi ve "Son tweet'imin bazı yanlış anlamalara ve yargılara yol açmasına üzüldüm. Maksadı aşan şekilde anlaşıldığı için tweet'imi sildim. Tek dileğim dizilerde tarihi gerçeklere sadık kalınmasıdır. Konuya hassas yaklaşan Ülkücü camia ile kardeşlik bağlarımız vardır" diye yazdı.

"Ya İstiklal Ya Ölüm"

Tarihçilerin Milli Mücadele'nin başladığı tarih olarak açıkladığı Sivas Kongresi'nde söylenen 'Ya İstiklal Ya Ölüm' sözüne atfen aynı ismi alan dizi " İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatıyor."