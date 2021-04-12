Yeni Akit yazarı Yakışıklı: "Sarıklı amiral" mevzusu, 'TSK içindeki disiplin' olarak görülüyor

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Bu mevzu gördüğüm kadarıyla 'TSK içindeki disiplin' olarak görülüyor. Sarıklı amiral diye adlandırılan mevzu iç prosedürle bir neticeye varacak gibi duruyor" dedi.

Yakışıklı, yazısında, üniforması üzerine "cübbe ve sarık" giyen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin olarak, "Bana sorarsanız 'kim olursa olsun' sarık takmasında sakınca yok. Ancak bu durumu toplum olarak bir türlü normalleştiremedik. Kıyafetler üzerinden devam eden bir algı var. Sayın Akar bu algının farkında olduğu için TSK’ya buradan bir yüklenme olmasını istemiyor diye anladım. Emekli amiraller yazdıkları bildiriye bu mevzuyu da ekleyince algı yönetimi aldı yürüdü. Bu mevzu gördüğüm kadarıyla 'TSK içindeki disiplin' olarak görülüyor. Bugün ordumuzda askerler İslami ibadetlerini rahatça yapıyor. Mescidler açık, sıkıntı yok. Doğal olan da bu! Artık kıymetli subaylarımız sadece cenaze namazlarında değil vakit namazlarında da camilere gelebiliyorlar. Algıların çoğu yıkıldı ama her algı yıkılamadı. Sarıklı amiral diye adlandırılan mevzu iç prosedürle bir neticeye varacak gibi duruyor. Keşke bu konuda da normalleşebilseydik" dedi.

Yakışıklı, Bakan Akar'ın emekli amirallerin bildirisi kendisine sorulduğunda, tüm neşesinin kaybolduğunu söyleyerek, "Bu bildiri gördüğüm kadarıyla Sayın Akar’da sadece 'hukuki boyutlarıyla' değil 'mesleksel boyutta' da tam bir hayal kırıklığına sebep olmuş. 'Nasıl yaparlar?' diye iç geçirir bir vaziyetteydi ve duruşu yine gayet netti; 'Bedelini ödeyecekler' diyordu. Bu bildirinin bir bedeli var ve bu bedeli topluma ödeteceklerdi; ancak ters tepti ve ortada bir hesap var. Sayın Akar, 'TSK içinde uzantılarıyla' ilgili savcılığın gereğini yapacağına inanıyor. Anladığım kadarıyla 'muvazzaflar arasında' bu bildiriden haberi olanlar var ancak öyle büyük bir grup değiller" ifadesini kullandı.