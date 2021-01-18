Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Erdoğan taraflı, çıkarcı ve zararlıdır!

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışılıklı, cumhurbaşkanının tarafsızlığı tartışmalarına ilişkin olarak, “Erdoğan taraflı, çıkarcı ve zararlıdır!” yorumunu yaptı.

Yakışıklı, “Elbette taraflı olacak; tarafsızlık kaypaklıktır. Bir zalimin evire çevire dövdüğü mazluma karşı; 'tarafsızım' diyebilir misiniz? 'Zalime karşı mazlumdan yana' taraf tutmak zorundasınız. Doğrudan yana taraf olmak yerine menfaatperest ve omurgasız bir tarafsızlık alçaklıktır. Bu açıdan Erdoğan taraflıdır!" düşüncesini dile getirdi.

Yakışıklı yazısında, "Birçok hizmetler yapmasına rağmen zindanlarında yattığı ülkesinin, Türkiye’nin, milletin çıkarlarını düşünmek zorundadır. Bu açıdan Erdoğan çıkarcıdır! Milletin şerefine göz dikenlere, 'şafakta bastık, yatakta asacağız' diyen namussuz kanlı kuryelere, '411 el kaosa kalktı' diyen İslam düşmanı müptezellere, kadavra ruhlu sinsi akreplere, devletin ve milletin malına göz dikenlere, bir sağdan bir soldan gençleri darağacında sallandıranlara, betonlarda Muhsin’leri üşütenlere, gençliği pusularda tuzaklara düşüren onun bunun beslemesi maşalara tabii ki zarar verecektir. Bu açıdan Erdoğan zararlıdır!" ifadesini kullandı.