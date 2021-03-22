Yeni Akit yazarı Yakışıklı'dan İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan'a teşekkür

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle fesheden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yakışıklı yazısında, "Çarpışa çarpışa yükselttiği milletin onurunu bir kez daha ayağa kaldırdı. 200 yıllık oyunları tek tek bozan kişidir Recep Tayyip Erdoğan! Siz yapılanları görmüyor musunuz? Siz Kılıçdaroğlu’nun 'İktidardaki zorba' diyerek kustuğu okyanus ötesi kini görmüyor musunuz?" düşüncesini dile getirdi.

Yakışıklı şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmaktan onur duyduğum Akit ailesinin ve Saygıdeğer Akit Yayın Kurulu’nun yaptığı ısrarlı haberlerin sözleşmeye karşı kamuoyu oluşturup milletin zihnini uyandırması açısından çok önemli olduğu görüldü. Birileri, “Yahu sürekli bunu işlemeyin” derken Yeni Akit gazetesi geri adım atmamış, tezgâhlanan fitneyi görüp mağdurların sesi olmuştur. Türkiye’nin gündemini iyi okuyabilen, attığı manşetlerle sadece ülkede değil bölgede ve dünyada ses getiren Akit Gazetesi’ni takip edenler Türkiye gerçeklerini en iyi kaynaktan öğrenmiş oluyorlar. Okumaya devam..! "