Yeni Akit yazarı: Üniversiteye giremeyecek öğrenciler imam hatip liselerine gönderiliyor

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, özellikle proje imam hatip lisesine giden öğrencilerin bu yıl üniversiteye giriş sınavındaki Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testlerinde büyük başarı sağladıklarını ve Teknofest’e damga vurduklarını yazdı.

İmam hatip liselerinde öğrencilere hem dini hem de fen bilgilerinin öğretildiğini belirten Kavaklı, “LGS’de 50 ile 250 puan alan öğrencilerin üniversite okuma şansları hemen hemen yok. Üniversitelerin kapasitesi buna müsait değil. Üniversiteye giremeyecek öğrenciler de imam hatibe gönderiliyor. Veli, çocuğum hem lise okusun hem de dindar ve ahlaklı olsun diye bu okulları seçer” dedi.

“İmam hatip programlı meslek liseleri açılmalı” diyen Kavaklı, imam hatiplerde okutulan dini derslerin öteki okullara da konması gerektiğini belirterek “TYT, AYT’de Türkçe ve matematikten 40 soru sorulur. Din dersi ve seçmeli derslerden de 40 soru sorulmalı, bu dersleri öğrencinin önemsemesi sağlanmalı. Lise öğrencisinin en önemli hedeflerinden biri üniversiteye girmek, üniversite sınavlarında soru gelmeyen dersleri öğrenci önemsemez” diye yazdı.

Eğitimin demokratik olmadığını savunan Kavaklı, şöyle devam etti: "Fen bilimleri, hayat bilgisi, biyoloji, kimya, fizik, matematik, geometri, astronomi gibi derslerde tam tersi, ateist bir dünya görüşü öğretiliyor.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitimin demokratik olduğunu yazar. Bu ülkede ateist insan oranı % 1 bile değil. İnsanımızın büyük çoğunluğu inançlı. Fen dersleri neden ateistlerin bakış açısı ile yazdırılır? Dindar insanların bakış açısı neden göz ardı edilir? Milli Eğitim Şurasında bilimin dinsizliğe alet edilmesi, bilim adamlarının hepsi dinsizmiş gibi bir algı uyandırılması çarpıklığına son verilmeli. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi düzenleyen üniversitelerimiz ve inançlı bilim adamlarımız var. MEB, onların sesine kulak vermeli ve bilimi ateistlerin tasallutundan kurtarmalı”

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