Yeni Akit yazarı TSK'yı eleştirdi: İki adet nakliye uçağımız eşine ender rastlanan bir ihmal ile Ukrayna’da savaşın ortasında kaldı

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Kiev şehrindeki Boryspil Uluslararası Havaalanı’nda mahsur kalan Türkiye’ye ait 2 nakliye uçağı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tavrını eleştirdi. Kara “ İki adet A400M nakliye uçağımız eşine ender rastlanan bir ihmal ile savaşın ortasında kalakalmıştır. Aynı gün içerisinde savaşın patlak verdiği ve acil olarak görevin iptal edilmesi gerekirken, uçaklarımız inanılmaz bir hata ile Ukrayna’da yere inmiştir” dedi.

Kara, “Stratejik savaş uçaklarımızın takibi yapılmalıdır!” başlıklı bugünkü yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri yöneticileri olan general ve amirallerinden tarihten bu yana ciddi manada hesap sorulamadığını yazdı.

Cumhuriyet tarihinin büyük bölümünde askerlerin Meclis, millet ve seçilmiş yöneticilerimizden hesap sorduğunu yazan Kara, emekli 103 amiralin Montrö'yle ilgili yayımladıkları bildiri hatırlatarak “Bu çirkin gidişatın hâlâ devam ettirilmek istendiğini göstermektedir” dedi.

Kara, “Öyle bir orduya sahibiz ki; 4 Aralık 1990 tarihinde Cumhurbaşkanı Özal’ın emrine karşı gelecek derecede isyankâr bir komutan bulunabilmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak Lozan’da peşkeş çekilmiş Musul ve Kerkük gibi vatan topraklarımızın kurtulması imkânı bizzat Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay tarafından akamete uğratılmış ve bu büyük suçun cezası verilmemiştir” diye yazdı.

Kara yazısına özetle şöyle devam etti:

"Nasıl ki; Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında kendi savaş gemimiz olan Kocatepe’yi kendi savaş uçaklarımız tarafından vurduğumuz halde, bir general veya amiral cezalandırılmamış, bilakis suç ve kabahat ordumuz üzerine bırakılmıştır; şimdi de benzer bir durum yaşanmaktadır. Yaklaşmakta olan Rusya-Ukrayna savaşını görmeyerek; 360 milyon dolar değerindeki iki stratejik savaş uçağımız tehlikeye atılmıştır. 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’nın Kiev şehrindeki Boryspil Uluslararası Havaalanına inen iki adet A400M nakliye uçağımız eşine ender rastlanan bir ihmal ile savaşın ortasında kalakalmıştır. Aynı gün içerisinde savaşın patlak verdiği ve acil olarak görevin iptal edilmesi gerekirken, uçaklarımız inanılmaz bir hata ile Ukrayna’da yere inmiştir.

Bir an için burada yapılan yanlışlığı ve savaş hakkındaki öngörüsüzlüğü kabul edelim. Fakat uçak operasyonlarını yöneten Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acilen bu uçakların kaldırılıp emniyetli bir noktaya götürmesi gerekirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu feci duruma el atarak bir çözüm bulması ve görevini liyakati ile yapmayanları cezalandırması şarttır. Bunun yöntemini devlet yöneticisi olarak acilen belirlemelidir."

Yazının tamamını okumak için tıklayın