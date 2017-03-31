Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz: Dikkat, “Hayır” oylarıyla sandıkta darbe planı için yalan bombardımanına başladılar!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu kullanacak vatandaşlar, 'hayır' kampanyası yapan siyasiler hakkında "Darbenin tarihi belli! 16 Nisan 2017 Pazar günü! Bu sefer tankla tüfekle füzelerle saldırma yerine, 'Hayır' oylarıyla sandıkta darbe planı için yalan ve iftira bombardımanına başladılar" ifadesini kullandı.

Şevki Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (31 Mart 2017) nüshasında "Dikkat! Yeni Darbe Planı!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza (cc) hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, ehli beytine, ashabına, ana ve babamıza ve tüm mü’min kardeşlerimize salat ve selam olsun.

15 Temmuz İstiklal ve İstikrar Savaşında Hakk’ın Planı ve halkın tokatıyla mağlub olan şer güçler pes etmediler!

Dün, birbirini tasfiye savaşları yapan Fetonyahucularla Ulusalcı ‘’uşaklar’’ yeniden birleştiler!

Aralarına da; gözlerini hırs ve hased bürümüş gafilleri de alarak yeni bir darbe hazırlığındalar!

Siyasi akıl hocaları CHP-HDP ile taşeronları PKK, PYD, YPD, DEAŞ vs terörist gruplarla NATO-HAÇLI kuvvetlerinin Anadolu temsilciliğini oluşturdular!

Darbenin tarihi belli!

16 Nisan 2017 Pazar günü!

Bu sefer tankla tüfekle füzelerle saldırma yerine, “Hayır” oylarıyla sandıkta darbe planı için yalan ve iftira bombardımanına başladılar!

Hem de Sevgili Peygamberimizin “Benim Ümmetim her günahı işleyebilir! Ama asla yalan söyleyemez ve aldatan benden değildir” talimatlarına rağmen! Aldırmadan, hayasız ve şerefsizce Halkımızı yanıltmaya ve aldatmaya devam ediyorlar!

Hedef; asırlık silahlı darbelerle yıkamadıkları Milletin iktidarını sandık darbesiyle Milletimizin eliyle yıktırmak!

Daha evvel Anadolumuzda kurulan bin yıllık barış köprüsünün kilit taşı Osmanlıyı savaşlarda yıkamayan SİYONİST-HAÇLI İTTİFAKI Ankara meclisimizde CHP’nin oylarıyla yıktırdılar!

Cihan Devletimiz Osmanlı Çınar ağacının içindeki bu ağaç kurtları Sebataist dönmeler genç Türkiyemizi de kemiren aynı kenelerdi.

‘’Hayır’’ kampanyasıyla halkımızı aldatmak için hummalı bir şekilde çalışıyorlar!

Yeni kazanılan maddi ve manevi haklarımızı gasbetmek için Hayır silahını kullanıyorlar!

Halkımıza, bindiği güçlü Türkiye dalını kestirmek istiyorlar!

Aziz Milletimiz, 15 Temmuz’daki Silahlı eşkıya kuvvetlerin silahlı darbesini engin feraset ve basiretiyle nasıl püskürtüyse, 16 Nisan 2017 Günü de “EVET” oylarıyla da yalancı müfteri piyon kuvvetlerin SANDIK DARBESİni de başlarına geçirecektir İnşallah!

Bu tüm Siyonist ve Haçlı Dünyasının hayır kampanyalarıyla desteklediği şeytani sandık darbesini “Evet” oylarıyla önlemek için gece ve gündüz çok çalışmalıyız!

Kabemizi, Medinemizi, Kudüsümüzü ve Türkiyemizi de yutarak yıkmayı hedefleyen İsrail ve Vatikan’ın müşterek kurmayı hedefledikleri “Yeni Dünya Dümeni” oyununu oylarımızla bozmak için seferber olmalıyız!

Bunun için elzem olan, Türkiye önderliğindeki Hak ve Adaletin hakim olacağı “Yeni Dünya Düzeni”ni “EVET” oylarımızla kurmalıyız!

Binbir zorluklarla kazandığımız hak ve özgürlüklere, yapılan devasa hizmetlere, elde edilen siyasi ve iktisadi istikrar ve güvene Hayır diyecek tüm vatandaşlarımızı ziyaret ederek, bu büyük HAÇLI DARBESİne karşı bilgilendirmeliyiz!

Unutmayalım ki SANDIK DARBESİ SİLAHLI DARBELERDEN ÇOK DAHA TEHLİKELİDİR!

Dün; Ecdadımız, Din ve Vatanımızı Ok’la silahla korudu!

Şimdi torunları bizler de sandıkla ve Oylarımızla koruyacağız İnşaAllah!

Çalışmak Bizden! Yardım ve netice Allahımızdan!

Haydi hepimiz Evetli ‘’kutsal’’ sandık nöbetine!

‘’Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’’

“Allahım! Receb ve Şa’ban aylarını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır!” duasıyla üç aylarımız ve her ayımız İslami olsun!

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun.

Selâm, sevgi ve duayla.

Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz.