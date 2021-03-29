Yeni Akit yazarı Şanlıdağ: Kendilerini sosyal medyada “Reisçi” diye kodlayan, davayla uzaktan yakından alakası olmayan kalemşorlara da dikkat etmek gerek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Ak Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaşmadı. Sadece bünyesine kattığı kimliklere, yerelde siyaset yapan idarecilerine, bürokratlara dikkat etmelidir. Kendilerini sosyal medyada 'Reisçi' diye kodlayan, halka tepeden bakan, davayla uzaktan yakından alakası olmayan kalemşorlara da dikkat etmek gerekiyor." görüşünü savundu.

Şanlıdağ yazısında, "Gönüllere dokunmak' sözünü çok seviyorum. Bana göre Ak Parti’yi bugünlere taşıyan en önemli hasleti gönüllere dokunmaktır. Halkla, hele hele kendi seçmeninle kavga olmaz. Halkın istemediği bir şeyi zorla hayata geçirmeyeceksin. Kadınların, zulme uğrayanların ve şiddet görenlerin korunması için illa da İstanbul Sözleşmesi’ne gerek yoktu. Aile bu toplumun temel taşıdır, onu yıktığınız zaman ortada bir şey kalmaz. Laikler, liberaller, geyler, lezbiyenler varsın eleştirsinler; Müslüman halkın değerlerine, inanç ve geleneklerine ters olan kanun ve yönetmelikler derhal ilga edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan hükümet, geç ama doğru bir karar almıştır. Ömrünü başörtüsü, inanç, fikir mücadelesine adamış Dilipak’a '81 il başkanı'nın açtığı dava garabeti geri çekilmelidir. Abdurrahman Dilipak namuslu ve yazdıklarının, konuştuklarının eri bir adamdır. Vesayetin hüküm sürdüğü yıllarda başörtülü kadınların, kızların önünde durup sözcülük yapan bir adam, şimdi kendi iktidarı döneminde onlara kötü bir söz söyler mi yahu!" ifadesini kullandı.