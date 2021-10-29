Yeni Akit yazarı: Porno kasetlerinin çıktığı Türkiye ve Kıbrıs tarihinin en ahlaksız bir dönemini yaşıyor, herkesin kendine gelmesi gerekiyor!

Yeni Akit yazarı Prof. Dr. Ahmet Maranki, “Cumhuriyeti dedelerimiz kurdu da; kim koruyacak!” başlıklı yazısında bir dizi eleştiri sıralayıp Kıbrıs'ın kurtarılmayı beklediğini belirterek "Hem anavatanda hem yavru vatanda porno kasetlerinin çıkıp tarihin en karanlık ve ahlaksız bir dönemini yaşayan ülkemizde, artık herkesin kendine gelmesi ve özüne dönmesi gerekir!" diye yazdı.

“98 yıldır olduğu gibi Cumhuriyeti bize emanet eden dedelerimizin kemiklerini sızlatan manzaralar bu yıl da değişmedi!” diyen Maranki, “Tv’lerde tartışmaları yapılıyor. ‘Cumhuriyeti biz kurduk! Biz yaşatacağız!’ diye diye masa başından ahkam kesenlerin şecerelerine baktığınızda, onların atalarının Cumhuriyeti yıkmak için nasıl da çabaladıklarını! Milletin kurtuluşu için gönderilmiş para ve ziynetlerin nasıl birilerine sermaye yapıldığı! Osmanlı’nın talan edilen saraylarına bir altına gayrimüslimlere devşirme dönmelere peşkeş çekildiğini! Osmanlı mirasının ve servetinin belli bir güruhun elinde bulunmasındaki garabetin altını 98 yıl sonra görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara ve vicdanlı olmayanlara bunlara karşı da 98 yıldır tedbir almayanlara bir kere daha tarihe kayıt düşsün diye duyuruyor bir kere daha altını kalın çizgiyle çiziyorum! Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine talip olanların mutlaka en kısa zamanda bunların kim ve kimler olduğunun tespit edilip hesaplarının sorulması lazımdır ve elzemdir!” diye yazdı.

Turistlik mekanlara çevrilen Osmanlı vakıflarına ait yerlerin aslına döndürülmesini zaruri olduğunu yazan Maranki, özetle yazısına şöyle devam etti: "Kıbrıs uyuşturucu kaçakçılarından temizlenip, ayrıca hem yasal hem yasadışı kumarlarla insanları borçlandırıp, mallarını, mülklerini ellerinden alarak fuhuş bataklığına sürüp kasetlerini çekip vakti geldiğinde kullananlara alet olan bir ülke konumundan yavru vatan Kıbrıs acilen kurtarılmalıdır!

Kıbrıs fuhuş ve uyuşturucu bataklığından kurtarılmayı beklemektedir!

Kıbrıs’ı maksadı dışında kullanan yetkili! etkili mühür sahiplerini de, bunları destekleyenlere de ve Türkiye’deki yetimin hakkını buralara harcayıp kara para aklayanlara da! bunların hesabını sormayanlara da bu millet seçimlerde hesap soracaktır!

'Cumhuriyet fazilettir' diyerek seçim ile iktidara gelenlerin hiçbir parti ayrımı yapmaksızın hem anavatanda hem yavru vatanda porno kasetlerinin çıkıp tarihin en karanlık ve ahlaksız bir dönemini yaşayan ülkemizde, artık herkesin kendine gelmesi ve özüne dönmesi gerekir!

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Porno kasetlerinin çıktığı Türkiye ve Kıbrıs tarihinin en karanlık ve ahlaksız bir dönemini yaşıyor, herkesin kendine gelmesi gerekiyor!