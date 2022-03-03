Yeni Akit yazarı: Öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmeli

Yeni Akit’in eğitimci yazarı Ali Erkan Kavaklı, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde Milli Eğitim’de nelerin değiştiğini yazdığı bugünkü yazısında iki beklentisini de dile getirdi.

Kavaklı, Milli Eğitim’den en büyük beklentilerini şöyle sıraladı:

"Fen bilgisi, fizik, kimya, matematik, biyoloji, geometri, hayat bilgisi, coğrafya, astronomi derslerindeki ateist ve evrimci bakış açısıyla yapılan anlatım son bulmalı.

Öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmeli. Öğretmenlerimizi Ömer’ler yetiştirecek şekilde donatılmalı. Eğitim fakültelerine En Sevilen ve En Başarılı Öğretmen Hz. Muhammed’in Eğitim Anlayışı ve Eğitim Metotları ve Kur’an dersi konmalı. Hz. Muhammed’i (sav) örnek alan öğretmenler yetiştirebilirsek Ebubekir’ler Ömer’ler, Osman’lar, Ali’ler ve dindar nesil yetiştirebiliriz."

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