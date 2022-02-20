Yeni Akit yazarı: Nereden ve nasıl baksak bakalım bugün yaşadığımız maddi sorunların büyük kısmının sorumlusuyuz ve kaçarak kurtulamayız

Yeni Akit yazarı Ali Akben, "Her şeyi devletten beklemenin kolaycılığına kaçarak sorumluluktan kurtulacağımızı zannediyorsak daha çok bekler ve daha çok ah vah ile dizlerimizi döveriz. Nereden ve nasıl baksak bakalım bugün yaşadığımız maddi sorunların büyük kısmının sorumlusuyuz ve kaçarak kurtulamayız." görüşünü savundu.

Akben yazısında, "Örnek çok ancak en sondan başlayarak birkaç tanesini hatırlayalım. Geçtiğimiz yılın sonunda ülke ekonomisi ciddi bir sarsıntı geçirdi. Sebebi ile ilgili farklı yorum yapılabilir. Devletimizi idare edenlerin bu krizde büyük hatası da olabilir. Ekonomi tahsilim yok ancak evinin ekonomisini idare etmeye çalışan bir vatandaş olarak bu krizden herkes gibi ben de olumsuz etkilendim ve döviz ateşini harlayanların ülkemizi sürükledikleri yeri timsah gözyaşları ile izleyenlerin aymazlığından kahroldum. Dalga boyu yüksek, engin denizde giden aynı geminin yolcuları olarak o günlerde kesesini dövizle dolduranlar, bugün yeni krizler için fırsat kolluyor veya durumdan vazife çıkarma peşinde pireyi deve yapmak için var güçleri ile çalışıyorlarsa vah ki ne vah demekten başka bir ifade bulamıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Akben şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın nerede ise her yerinden yükselen seslerden de anlıyoruz ki, pandemi sanılandan daha büyük bir hasar bırakacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni durumumuzu bu gerçekliğe göre ayarlamak ve tedbirleri buna göre almak varken eski tas eski hamam misali vur patlasın çal oynasın dersek öncelikle kendimize zarar veririz."