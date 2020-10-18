Yeni Akit yazarı: Ne ataerkil ne anaerkil; yalnızca Müslüman olalım!

Yeni Akit gazetesi yazarı Taşkın Koçak, "Ne ataerkil ne anaerkil; yalnızca Müslüman olalım!" görüşünü savundu.

Koçak, "Son günlerde malum sözleşme ekseninde yapılan menfi, müspet tartışmalar ifrat ve tefrite dönüşmüş, karşımıza yeni bir ırkçılık tarzı çıkmıştır. Birileri, hiçbir zaman medeniyetimizde olmayan erkek ve kadın egemen tartışmalarının içerisine bizleri çekmek istemektedirler. Bunları yapanlar, farkında olarak veya olmayarak; kadın-erkek cinsiyet ırkçılığının zeminini hazırlamakta ve Müslümanları bu cenderenin içerisine sürüklemektedirler. Bu çok üzücü bir durum!" görüşünü savundu.

Koçak, "İslam ne anaerkil ne de ataerkil bir sistemi önermez. Yani erkek egemen veya kadın egemen bir yapıyı önermez… İslam yalnızca fıtratta, yani yaradılışta insanı kollayan, koruyan ve mutlu eden ilahi nizamı önerir, dinin hükümleri isteğe ve kişiye özel değil, yaradılışa özeldir." düşüncesini dile getirdi.

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