Yeni Akit yazarı: Muhalefet, iş, para yok, millet aç diyor; kafeler, pastaneler, birahaneler lebaleb dolu

Yeni Akit yazarı Ali Sandıkçıoğlu, muhalefet partilerinin “ekranlarda memleketimizde iş yoktur, para yoktur, millet açtır, çöplerden yiyecek topluyorlar” dediğini belirterek, 21 Haziran’da gittiği Beşiktaş’ta kafelerin, pastanelerin, birahanelerin lebaleb dolu olduğunu yazdı.

21 Haziran Pazartesi günü İstinye’den vapurla Beşiktaş’a gittiğini ve bu deniz yolcuğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Sandıkçıoğlu’nun “Ülkemizde iş yok, para yok öyle mi?” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir kısım sayın siyasetçilerimiz: ekranlarda memleketimizde iş yoktur, para yoktur, millet açtır, çöplerden yiyecek topluyorlar(!) diye ha bire bizlere nutuk atıyorlar ya… Elbette ki, zor durumda, istisna insanlar olabilir… Ancak durum hiç de öyle siyasetçilerin attıkları nutuk gibi değil. Beşiktaş’ta bütün kafeler, pastaneler, birahaneler lebaleb dolu. Dikkat ettim oralarda oturan genç kız ve erkeklerin ellerinde en pahalısından akıllı telefonlar. Sigara içilebilen yerlerde masalarda oturanların masalarında eh pahalı sigara paketleri. Peki, bir iş gününde bu kadar insanın (ağırlıklı orta yaş) birahanelerde, kafelerde, şurada, burada ne işi var? Bazıları hemen cevabı yapıştıracak: ‘Gençler eğelenmesinler mi?”, “İşsizler, iş bulamıyorlar da ondan.’ Peki, kabul. Bu kadar harcamalar, yemeler, içmeler hangi kaynaktan yapılıyor? Eskilerimizin deyimi ile: “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?”. Elbette ki kartlardan olmayan bir parayı harcayarak. Kartların ödeme zamanı geldiğinde de feryat… Borçlandık! Borçlarımızı ödeyemiyoruz! Devlet bize yardımcı olsun… Atalarımız ne dekmişler: ‘Ayağını yorganına göre uzat.’ . Bizler öyle mi yapıyoruz? Yoksa tam bir israf içinde mi yüzüyoruz Normal bir düzen içinde hayatını sürdürenleri tenzih ederim.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın