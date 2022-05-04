Yeni Akit yazarı: Meral Akşener nereye koşuyor?

Yeni Akit yazarı Akif Bedir bugünkü yazısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gezi Davası kararlarının ardından yaptığı “1908’de istibdada karşı koyan ruh neyse, Gezi de odur” açıklamasını kritik etti.

Akşener’in ülkesini yıkıma sürükleyen İttihatçılardan rol çalarak Gezi’ye sahip çıktığını yazan Bedir “Erdoğan nefreti ve iktidar hırsı ile aklını yitiren Meral Hanım nereye koşuyor? Hangi rüzgâr, nereye sürüklüyor?” sorularını sordu. Akşener’in sırtını Osmanlı’yı yıkıma sürükleyen İttihat ve Terakki misyonuna yasladığını yazan Bedir şöyle devam etti: “

"Milliyetçilikten dem vurup millet düşmanlığı yapan, millet düşmanlarıyla ortaklık yapan, vatanseverim deyip elimizde kalan son toprak parçası Anadolu’yu efendilerine peşkeş çekme derdinde olan, Türkiyeli olup Türkiye düşmanlarından emir alıp uşaklık yapan Akşener freni boşalmış kamyon misali savruluyor…

Anlaşılan milliyetçi ve mukaddesatçı Akşener(!) 2. Abdülhamid’e “Kızıl Sultan” diyenlerle ağız birliği yaparak, bu ülkede yüz yıldan beri hesap sorulmayan İttihat Terakki zihniyetinin takipçiliğine soyunarak Erdoğan’ı devirip, ülkeyi parçalamak için şeytanla ortak olup cinlerle halay çekmeye and içmiş.”

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