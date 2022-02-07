Yeni Akit yazarı Kara: Madımak’ın birinci derecede sorumlusu Temel Karamollaoğlu, olayları kışkırttığı iddialarına rağmen ceza almadı

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te aydın ve sanatçıların da aralarında olduğu 33 kişinin katledildiği Madımak Katliamı’nın birinci derecede sorumlusunun dönemin belediye başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sayılması gerektiğini savundu.

Kara, bugünkü "Türkiye'nin provokasyon tarihi" başlıklı yazısında Samsun’daki Atatürk Anıtı ve Edirne'deki Adalet Anıtı’na yapılan saldırılara değindi. “Her ne kadar bu eylemleri azmettiren ve kullanılan kişilerin amaçları farklı görünse de sonuçta ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmak için organize edilen bir ortak akıl tarafından planlandığında şüphe yoktur” görüşünü dile getiren Kara, kışkırtmalarda genellikle suçluların değil, dindar insanların töhmet altında bırakıldığını savundu.

Madımak'ın Türkiye’nin provokasyon tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu yazan Kara, şöyle devam etti: “Bu olayın birinci derecede sorumlusu olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sayılması gereklidir. Çünkü Madımak Otelinde çıkan yangını söndürmesi gereken itfaiye teşkilatı kendisinin emrindeydi. Fakat olayları kışkırttığı iddialarına rağmen hiçbir ceza almamıştır.

Elbette 28 Şubat 1997 askeri darbesini yöneten generallerin ceza almasını içine sindiremediğini ifade etmekten çekinmeyen Karamollaoğlu hakkındaki bu iddialar; kışkırtma konusunda ülkemizin içine düştüğü durumu çok açık bir şekilde göstermektedir.”

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