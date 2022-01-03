Yeni Akit yazarı: Kılıçdaroğlu’nun MEB’e alınmaması doğru değil, mağdur gömleği giydiriyoruz

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasını doğru bulmadığını belirterek “Gittiği her kapıdan kovuluyor görüntüsü verdirdiğimiz Kılıçdaroğlu’na mağdur gömleği giydiriyoruz. Kendi elimizle CHP’ye koz veriyoruz” dedi.

Şanlıdağ’ın “Ortaçağ CHP’si” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kucaklayıcı, dine ve dindarlara yönelik samimi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyordum.

Dinle barıştıklarını ve artık geçmişleriyle yüzleştiklerini zannediyordum.

Yok, yine yanılttılar bizi. Helalleşmekten bahseden Kılıçdaroğlu, MEB’in kapısına dayanıp, “bu şeytanlara hesap soracağım” dedi. Bu üslup ötekileştirici ve dışlayıcıdır. Yine çok ayıp etti Kılıçdaroğlu.

Tamam; gerekçe ne olursa olsun, ana muhalefet liderinin MEB kapısından alınmaması da doğru değil.

Gittiği her kapıdan kovuluyor görüntüsü verdirdiğimiz Kılıçdaroğlu’na mağdur gömleği giydiriyoruz. Kendi elimizle CHP’ye koz veriyoruz. Her iki taraf için de zararlı.”

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