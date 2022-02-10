Yeni Akit yazarı Kavaklı: Eğitim fakültelerine Kur’an ve Hz. Muhammed modeli dersi konulmalı

Yeni Akit gazetesinin eğitimci yazarı Ali Erkan Kavaklı, Türkiye’deki eğitim sistemini eleştirdiği bugünkü yazasında “Bütün eğitim fakültelerine Kur’an ve eğitimde, Hz. Muhammed modeli dersi konulmalı ve öğretmenlerimize bu harika model öğretilmeli” görüşünü dile getirdi.

“Tanzimat’tan beri Batı taklitçisiyiz. Geldiğimiz yer belli. Türkiye kalkınmış bir dünya ülkesi olmadı” diyen Kavaklı, İslam medeniyetinin temelinde Kur’an ve Hz. Muhammed’in eğitim modeli olduğunu yazdı. İslamın ilim dini olduğunu ve kitaba dayandığını yazan Kavaklı özetle yazısına şöyle devam etti:

"İlim Allah’ın sıfatıdır ve Allah’ın sıfatlarıyla donanmak Müslümanın en önemli meziyetidir.

Yeniden medeniyet burçlarına tırmanabilmek için kendi eğitim, ilim, sanat ve medeniyet anlayışımızı yeniden inşa etmek zorundayız.

Bütün eğitim fakültelerine Kur’an ve eğitimde, Hz. Muhammed (sav) modeli dersi konulmalı ve öğretmenlerimize bu harika model öğretilmeli.

Hz. Muhammed (sav) öğretmen olmazsa Ömer’ler yetişmez. “

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