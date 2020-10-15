Yeni Akit yazarı Kavaklı: AK Parti, eğitim ve kültür alanında başarısız; eğitim fakültelerindeki derslerin medeniyetimizle alakası yok, hatta düşman

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, "Ak Parti, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eğitim ve kültür alanında başarısız. Ak Parti hükümetleri, bugüne kadar eğitim arabasının kaportasını tamir etti, fren balatalarını yeniledi, pasta cila yaptırdı, motora dokunmadı." görüşünü savundu.

Kavaklı, "Eğitim fakültelerinde okutulan dersler, öğretilen metot ve teknikler Batı’yı örnek alıyor. Bizim kültür ve medeniyetimizle alakası yok, hatta düşman." düşüncesini dile getirdi.

Kavaklı, "Ak Parti, eğitim ve kültür alanında başarılı olmak için Akif’in tarif ettiği öğretmenler yetiştirmeli. Geç kalındı, daha fazla gecikirsek Kuzey Kıbrıs’a döneriz." ifadesini kullandı.

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