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Yeni Akit yazarı Karataş: Hükûmet İstanbul Sözleşmesi'nin kendi kanunlarımızdaki yansıması olan 6284 sayılı kanunu tadil etmeyi düşünüyor

29 Mart 2021 10:37

Yeni Akit gazetesi yazarı İbrahim Karataş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden hükûmetin 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nu da düzenlemeyi düşündüğünü yazdı. 

Karataş yazısında, "2011’de imzalanan İstanbul Sözleşmesi nihayet iptal edildi. İnsan nasıl kendi ülkesinin bir şehrinin isminin verildiği bir anlaşmadan çıkar diye soranlar oldu. Ayrıca iptal eden hükümet aynı zamanda anlaşmanın imzacısıydı. Evet görünürde tuhaf bir durum. Bu yüzden de hükümeti eleştirenler oldu. Ancak işin aslı; kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan sözleşme zaman içinde cinselliği ve cinsiyeti politize eden grupların istismarına uğradı ve sözleşme LGBT haklarını garanti ediyor diye bir algı oluşturuldu. Bu da tepki çekti ve sonunda imza geri çekildi. Şimdi hükümet İstanbul Sözleşmesinin kendi kanunlarımızdaki yansıması olan ilgili kanunu yani 6284 sayılı kanunu tadil etmeyi düşünüyor. Bu konunla ilgili de şikayetler var. Bilhassa avukatlar kanunun yetersiz ve bazen ters etkiye neden olduğunu söylüyor. Aslında gerek kadınların katli gerekse de diğer keyfi katiller için en iyi çözüm idam cezasıdır. Hükümet böyle bir teklifle gelse muhtemelen sözleşme yanlısı kesim idama da karşı gelecek." ifadesini kullandı. 

İstanbul Sözleşmesi'nden ‘çekilmek’ isteyenler aynı zamanda  6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun" da "Kadının beyanı esastır" ilkesi nedeniyle kaldırılmasını istiyor.

"4320 Sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun" 2012 yılına kadar yürürlükteydi. 2010 yılında“Boşanan kadına koruma kararı kanunda yok" denilerek koruma talebi mahkemece reddedilen Ayşe Paşalı’nın eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından 4320 sayılı kanunun yetersizliği eleştirilmeye başlandı, sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla yeni bir kanun talebinde bulunuldu. 6284 sayılı kanun 8 Mart 2012 tarihinde oy birliğiyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

20 Mart 2012’de yürürlüğe giren ve kadının beyanının esas alınması ilkesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan 6284 sayılı kanun büyük ölçüde İstanbul Sözleşmesi’ne göre oluşturuldu.

4320 sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun’da tartışmalı olsa da 6284 sayılı kanun evli olmayan bireyleri de kapsar.

Bu yasaya göre korunma talep eden kişi, tedbir için aile mahkemesine veya savcılık ya da kolluk birimlerine delil olmadan talepte bulunabilir. Tedbir kararı için delil aranmaz.Talep olmasa veya şikâyet olmasa da bazı suçlar için savcı doğrudan soruşturma yapabilir.

Cinsel saldırıya ilişkin yeterli delilin bulunmadığı durumlarda, kadın ya da çocuğun beyanı sadece kovuşturma aşamasına geçilmesinde değil, davanın nasıl sonuçlanacağında da belirleyici.

TIKLAYIN | 20 maddede İstanbul Sözleşmesi nedir?

 
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