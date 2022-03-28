Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi'ne: Kendinizi rezil ettiniz, Erbakan’a dokunmayın bari!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Necmettin Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna verdiği "Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle olurdu" yanıtını eleştirdi. Karahasanoğlu, Saadet Partisi yöneticilerine “Kendinizi rezil ettiniz, Erbakan’a dokunmayın bari” dedi.

Karahasanoğlu'nun "Kendinizi rezil ettiniz, Erbakan’a dokunmayın bari!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“O CHP ile, Erbakan Hoca ittifak kurardı.. ‘Kadın üniversitesi açacağız’ diyen Erdoğan’ı da cumhurbaşkanlığından indirmeye çalışırdı” derseniz..

Kendinizi rezil etmiş olursunuz ama..

Erbakan hocayı tanımayanlar nezdinde, Milli Görüş’ün liderini de, yanlış tanıtmış olursunuz..

Benim SP üst yönetiminden artık bir ümidim yok..

Onlar ki yalan söylüyorlar..

'İttifak kararımız yok' deyip..

'Sadece parlamenter sistem görüşmeleri yapıyoruz' derken..

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine kadar..

Her konuda CHP’nin yamağı olmayı kabullenmişler..

'İktidara gelir gelmez, İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz' diyen CHP Genel Başkanı ile birlik olup.

O sözleşmeden imzasını geri çeken Erdoğan’ı devirmeye and içmişler..

Ki, kendileri de yıllarca, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması gerekir” diye bizlerle birlikte haykırmışlardı..

Artık bu dakikadan sonra..

O üst yönetim, rezilliği kabul etmişler, demektir..

Ama lütfen, Erbakan Hoca’ya dokunmayın... Kirli zigzaklarınıza, Erbakan’ın ismini karıştırmayın.."

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TIKLAYIN - Karamollaoğlu'ndan "Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna yanıt: Kesinlikle olurdu