Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Bülent Arınç'a: 2015 öncesi dört dörtlük idi de, sonrasında hangi mesuliyetler oluştu ki, kabul etmiyorsun?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum” sözlerini değerlendirdi.

Arınç’ın, oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ın "ne kerameti var ise milletvekili seçtirdiğini" yazan Karahasonoğlu, eski TBMM Başkanı Arınç’a yönelik şu satırları kaleme aldı:

"'2015 öncesi dört dörtlük idi de, 2015 sonrasında hangi mesuliyetler oluştu ki, kabul etmiyorsun' diye soracaktım..

'Sayın Arınç, ‘Hangi mesuliyetler’den bahsediyorsunuz? Ama sakın lafından dönme.. Yakın tarihde yaptığın gibi, ‘Ben CHP’nin oyları artıyor' dedim. AK Parti’nin oyları azalıyor demedim ki!’ kıvırtmasındaki gibi, lafı çevirip, ‘Mesuliyet varsa anlamında söyledim’ deme?' uyarısında bulunacaktım.

Arınç abimiz ne diyordu: '2015’ten sonraki mesuliyetleri kabul etmem..'

Tamam Bülent abi, 2015’den önce Akit’e Basın İlan Kurumu tarafından (Gelişigüzel söylemiyorum, bilerek söylüyorum.. Bülent abinin atadığı adamlar, solcuların/laikçilerin/darbecilerin şikayeti üzerine, akit’e ceza vermişlerdi.) verilen cezaların mesuliyetini kabul et, biz de senin gündeme gelmek için sarf ettiğin sözlerine itiraz etmeyelim!"

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