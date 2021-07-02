Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan AKP'ye: Lütfen beyler, sorun şimdi bu mu? 

İstanbul Sözleşmesine karşı olduğunu yazılarında defalarca yazan Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, dün, TBMM’ye sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifi ile ilgili iktidar partisi AKP’yi uyardı. Dün resmen yürürlükten kalkan, kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi 'yanlış' yapıldığını savunan Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Nasıl ki, ‘Kadına şiddeti önlüyoruz’ diyerek, İstanbul Sözleşmesi ile gaylerin önünü açacak düzenlemeye imza atma yanlışına düştünüz” diyen Karahasanoğlu,

“Şimdi de..

‘Hayvana işkenceyi önleyeceğiz’ diye, bir başka yanlışa imza atmayın. 30 yakın madde yerine, ‘Hayvana işkence eden, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır’ maddesini getirin, eyvallah.

Dün TBMM’ye sevk edilen Hayvan Hakları Kanunu için, AK Parti’yi bir defa daha uyaralım..

Aman ha, aman..

Nasıl ki, “Kadına şiddeti önlüyoruz” diyerek, İstanbul Sözleşmesi ile gaylerin önünü açacak düzenlemeye imza atma yanlışına düştünüz.

Şimdi de..

‘Hayvana işkenceyi önleyeceğiz’ diye, bir başka yanlışa imza atmayın. 30 yakın madde yerine, ‘Hayvana işkence eden, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır’ maddesini getirin, eyvallah..

Ama siz, ‘6 aydan 3 yıla kadar’ hapis öngörüyorsunuz..

Esas soruna getirdiğiniz çözüm bu..

Gerisine bir bakıyorsunuz, yok evcil hayvan haczedilmez, yok ‘Süs hayvanı’ denilmez..

Sorun şimdi bu mu?

Lütfen beyler.. Lütfen!”

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