Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: İyi Parti olmasaydı, Ekrem İmamoğlu seçilemezdi; İstanbul AK Partili isimler tarafından yönetilirdi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Partimizi kurmasaydık İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından, nasıl yönetiliyor olacaktı?” açıklamasını kritik ettiği bugünkü yazısında “Direkt cevabını vereyim; PKK’nın istemediği, AK Partili isimler tarafından yönetiliyor olacaktı” dedi.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da İyi Parti ve HDP’nin aday çıkarmayıp CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği hatırlatan Karahasanoğlu, seçimin ardından belediyedeki kadrolara bu partililerin yerleştirildiğini öne sürdü.

Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti: “Net olarak söyleyelim..

İyi Parti olmasaydı, Ekrem İmamoğlu şu an İBB Başkanı değildi, bu çok doğru..

Ama bir doğru daha var..

HDP desteklemeseydi, İyi Parti’nin oy vermesine rağmen, Ekrem İmamoğlu yine de İBB Başkanı seçilemezdi...

2019 mahalli seçimlerinde yediğiniz haltı, seçmen bir oldu bitti ile karşı karşıya kaldığı için, anlayamamış olabilir..

O günün konjonktüründe, olayın farkına, geç varmış olabilir..

Bir kızgınlıkla hareket ederek, gerçekleri görmek istememiş olabilir..

Ama mahalli seçimlerde desteklenen CHP’lilerin, HDP’lilere dağıttığı kadrolar..

Hatta direkt PKK’lıları yerleştirdiği kadrolar..

Seçmenin gözünü açtı.

Enflasyon çözülür.. 2002’de iktidara gelen AK Parti’nin çözdüğü gibi..

Ekonomi düzelir..

Tüm dünyanın sarsıldığı 2008’de, Türkiye’nin küçük arızalarla o badireleri atlattığı gibi..”