Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Hayıflanmamız, sessiz kalan bizim mahalleden birilerinin olması, AK Parti’den bir yetkilinin çıkıp ‘kınıyoruz’ dememesi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptırdığı haciz işlemine ayırdı.

Dün yazısında, Milli Görüş ve Saadet Partisi’nin haciz işleminin ardından sessiz kaldığını belirterek sitemde bulunan Karahasanoğlu, bugün de AKP’li yetkilerin tavrını yazdı. Karahasanoğlu, “Bizim hayıflanmamız, bu soytarılığa hâlâ sessiz kalan soldan çarklı gazetecilerin ve maalesef ki maalesef dindar geçinen bizim mahalleden birilerinin olması..

Hatta, AK Parti’den bir yetkilinin çıkıp da “Bir TV’nin bilgisayarlarının, karşılıklı alacaklar var iken yediemine götürülmesini kınıyoruz” bile demekten aciz görüntüleri!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın