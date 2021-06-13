Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Cemil abi figüranlığa soyunmuş

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, organize suç örgüt lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili AKP’nin kurucuları arasında bulunan, Adalet Bakanlığı da yapan ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek’in Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztük’e konuşmasını eleştirdi.

”Bir yandan Sedat Peker’in iddialarını manşetine taşıyıp.. Bir yandan da Sedat Peker’in küfrettiği Mehmet Ağar’ı aklamak nasıl bir gazeteciliktir ki, yarım asırdır devletin oturmadığı koltuğunu bırakmayan Cemil Çiçek, böyle ikili oynayan Saygı Öztürk‘ü bulup konuşmuş?” diyen Karahasanoğlu, “Cemil abi” diye hitap ettiği Çiçek’e “Üçlü oynama”nın figüranlığına soyunmuş” dedi.

Çiçek’in AKP'de milletvekili ve bakanlık yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, Öztürk’ün daha önce çalıştığı kurumların patronlarına ve yaptıkları haberlere değinerek “Milletin sırtına milyarlarca dolarlık zarar bırakıp kaçan, şu an hâlâ yurtdışında kaçak yaşayan Cem Uzan’ın yanında çalışan bir tane dindar gazeteci olsa idi. Onun şu an mesleğini devam ettirmesine imkan var mıydı?” diye sordu.

Çiçek'in Peker'in iddialarıyla ilgili, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'e yaptığı açıklamaların aynısı Öztürk'e de yaptığını belirten Karahasanoğlu, “Bu mahallede boy göstermiş insanlara hayret etmemek elde değil. Saygı Öztürk, bizim mahalleye saldırmanın aracı olarak, bizim mahallenin eski abilerini kullanıyor” dedi.

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