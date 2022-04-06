Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Bir tane bile delil olmadığı halde hayali gerekçelerle insanların mahkum edilmeye kalkışılmasına, eyvallah edemeyiz

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Dişe dokunur bir gerekçe sunmadan, masumiyetleri için yüz delil var iken onlar gözardı edilip, suçlu olabilecekleri yönünde bir tane bile delil olmadığı halde hayali gerekçelerle insanların mahkum edilmeye kalkışılmasına, eyvallah edemeyiz, etmememiz gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "İçişleri Bakanı’ndan başlıyorum.. Emniyet Müdürlüğü’nden devam ediyorum.. Adalet Bakanlığı’nda bitiriyorum. Hüseyin Sellum ile (onu da tanımıyoruz. tanıklar da tanımıyorlar. Mahkeme de tanımıyor, emniyet de tanımıyor, kimse tanımıyor. Türkiye’de olup olmadığı bile bilinmiyor), irtibatı var diye suçladığınız insanlara ceza vermeden önce, Hüseyin Sellum’un kim olduğunu ortaya çıkarmanız gerekmez mi? Gerçekten terör örgütü üyesi mi, ceza aldı mı, bu kişileri gruba katarken tanıyarak mı, yoksa onları tuzağa düşürmek için mi kattı.. Daha onlarca soru, muhataplarına yöneltilmeden. Sadece ve sadece, sizin dışınızdaki bir kişi, sizi bir gruba kattı diye, siz de ordan çıkma konusunda biraz gevşek davrandınız diye, 4 yıl ceza, nasıl alırsınız?" ifadesini kullandı.