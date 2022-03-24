Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: AK Parti, öyle bir yalnızlığa itilmiş ki

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Bursa’daki Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın görevden alınmasını eleştirdi.

Kız öğrencilerinin yaratılış gereği erkeklere göre daha zayıf olduğunu öne süren Karahasanoğlu, bunun ülkedeki kadına karşı şiddet ortalamasından da belli olduğunu yazdı.

Herkesin “Ülkede kadına şiddet var” diye şikâyet ettiğini yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti: "‘Okulu tümü ile erkek lisesi yapalım’ dememiş. ‘Kız lisesi yapalım, erkekleri hiç almayalım’ dememiş. Bilmiyorum, ikili eğitim var ise, ‘Sabahları erkekler, öğleden sonra kızlar gelsin’ dememiş.. ‘Sınıf bazında öğrencileri ayırıyorum.. A şubesi kız, B şubeleri erkek öğrencilerden oluşacak’ dememiş.. Ya ne demiş? ‘Sınıf içinde kız öğrencinin yanında erkek, erkek öğrencinin yanına kız öğrenci, mümkün olduğu nispette oturtulmasın.’ Topu topu bu.. Okul müdürünün tavsiyesi dahi, bizim dinimize, örfümüze, adetlerimize dört dörtlük uygun değil..”

Okul müdürüne yargısız bir infaz yapıldığını öne süren Karahasanoğlu, CHP’nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın “Hiçbir bahane oluşturulmadan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır!” açıklamasına yer vererek “’Adana’da, yerde iki büklüm yatan sivil insanın sırtına, copla vuran polis derhal görevden alınmalı’ dedik.. Tınlayan olmadı…” diye yazdı.

Görevden alınan okul müdürünün, kız öğrencileri korumak için bu kararı aldığını öne süren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti, öyle bir yalnızlığa itilmiş ki.. Babacan CHP’nin dümen suyunda.. Davutoğlu hakeza.. Karamollaoğlu hakeza.. Ve AK Parti’nin göreve getirdiği isimler de, o okul müdürünü, CHP’li isimin açıklamasının iki saat sonrasında görevden alıyor..Vay haline Türkiye’nin..Vay haline Müslümanların.."

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