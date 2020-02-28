Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Acaba Temel Abi, 28 Şubat’ı gerçekten hatırlıyor mu?

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, "Bugünün 28 Şubat'tan ne farkı var?" sözlerini eleştirdiği yazısında,dindar insanların emir komuta ile verilen yargı kararlarından mağdur olduklarını savunarak, "Acaba Temel Abi, 28 Şubat’ı gerçekten hatırlıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, "Temel Abi, 28 Şubat’ı gerçekten yaşadı mı?" başlıklı yazısında, 28 Şubat'ta Refah Partisi'nin ve Fazilet Partisi'nin kapatıldığını, bugün ise HDP'nin kapatılmadığını söyledi.

Yazının devamı için tıklayın...