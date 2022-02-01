Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun, bu oranda politize olmasını, makul bulmuyorum

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki konuşması sırasında, kürsüye çıkarılan çocuğun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain demesini kritik etti.

CHP’lilerin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönem gündem olan olay ve açıklamalarına yer verip eleştiren Karahasanoğlu, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Trabzon’da toplu açılış sırasında kürsüye çıkarılan 8-9 yaşlarındaki atak bir çocuğun konuşması gündeme getirilip, CHP’lilerin suçları örtbas edilmeye çalışıldı” görüşünü dile getirdi.

“Çocuğun istismar ve siyasete alet edildiği” yorumlarını abartılı bulduğunu yazan Karahasanoğlu, “Ama 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun, bu oranda politize olmasını, makul bulmuyorum. Gerekli de görmüyorum” görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu şöyle devam etti:

"CHP’liler bize karşı bunun üzerinde söylem geliştirmesinler.

Bize sopa sallamasınlar.

Bize akıl vermeye kalkmasınlar…

Niye?

Çocukları siyasete sokanlar, bizzat kendileri de, onun için..

Çocukları istismar etmenin kralını, kendileri yapıyorlar da onun için..

Bu ülkede yaşayan hangi insan, çocukluğu döneminde, bazı devlet büyüklerine ‘hain’ demeye zorlanmadı..

Net söylüyorum.

Hiç lafı eğip bükmeden…

Evirip çevirmeden…

Açıkça söylüyorum.

Kendim de dahil…

Bu ülkede yetişkin tüm vatandaşlarımıza, çocuklukları sırasında onlarca, yüzlerce, binlerce defa, son Osmanlı padişahı Vahideddin’e ‘hain’ suçlaması yaptırtılmıştır."

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