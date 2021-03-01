Yeni Akit yazarı: Kabinede değişim illa gerçekleşecekse çok "lokal" olur, esas değişim AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda olacak

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, "Kabinede değişim illa gerçekleşecekse çok "lokal" olur, esas değişim AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda olacak" görüşünü savundu.

Yakışıklı yazısında, "2018 Temmuz’unda göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu 2.5 senedir görev yapıyor ve bu sürede 16 bakandan sadece ikisi değişti. Kabine değişikliği en az 30 defa gündeme geldi. 'Haftaya değişiyor' diyen ve 'flaş flaş' yazılar yazan meslektaşlarımız oldu. Hepsi boşa düştüler.Kabine elbette değişebilir; ancak bunu gazeteciler ve milletvekilleri değil halkın bu hususta yetki verdiği Cumhurbaşkanı yapacak. Maksadı aşmaya lüzum yok! Değişim illa gerçekleşecekse daha çok lokal' olur diye düşünüyorum. Esas değişim Ak Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda olacak. Son kurultayda %60’lık yenilenme olmuştu. Dikkat ederseniz hep Ak Parti’deki değişim ve yenilikler konuşuluyor. Biraz da CHP ve İyi Parti değişse de teröre karşı şöyle gümbür gümbür açıklamalar duysak, olmaz mı? Çok mu hayal kuruyorum?" ifadesini kullandı.