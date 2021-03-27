Yeni Akit yazarı: İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi bir ilk adım olarak değerlendirilmeli, 6284 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması şarttır

Yeni Akit yazarı Sefa Saygılı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına destek verdiği yazısında “bu bir ilk adım olarak değerlendirmeli” diyerek 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın da yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yeni Akit yazarı, “Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma tehlikesi ile karşılaşabiliriz. Aileyi, çocukları, kadını ve erkeği perişan edecek yeni düzenlemelerden kaçınmalıyız. Feminist politikalarla insanımızı korumak mümkün değildir. Hukukun temel ilkelerine geri dönmeliyiz. Hakkaniyetli yasalar, adil ve doğru yargılama, ahlak seferberliği ile şiddeti önleyebilir, huzur ve sükûnu temin edebiliriz” görüşünü savundu.

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