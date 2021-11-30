Yeni Akit yazarı: İmamoğlu, herkese mavi boncuk dağıtırken gerçek yüzünü, Akit TV’ye getirdiği icra memurları ile gösterdi

Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ihaleler konusunda eleştirdiğini bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu’na “Herkese mavi boncuk dağıtırken gerçek yüzünü, Akit TV’ye getirdiği icra memurları ile gösterdi” dedi.

Seçim sürecinde “İhalelerin şeffaf olacağı ve İBB televizyonundan canlı yayınlanacağı” taahhütlerinde bulunulduğunu belirten Karahasanoğlu, İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun “CHP’li İBB Başkanı göreve geldiği günden bugüne 11 bin 415 ihale yaptı. “11 bin 415 ihaleden 24 tanesi canlı yayınlandı.” açıklamasını köşesine taşıdı.

İstihdam ve işten çıkarılan konusunda İBB’yi eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun seçimden sonra din eksenli bir konuşmasına tanık olmadığını belirterek “Ekrem İmamoğlu.. Herkese mavi boncuk dağıtırken.. Gerçek yüzünü, Akit TV’ye getirdiği icra memurları ile gösterdi… İşlerine gelince, “Basın özgürlüğü” diyorlar… İşlerine gelmeyince, bırakın özgürlüğü, bir de yayıncılıkta kullanılan malzemeleri, hem de vicdansızca haczettirip, yediemine götürmeye imza atabiliyorlar…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın

TIKLAYIN - İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi