Yeni Akit yazarı: Hükûmetten indirim beklerken ÖTV oranlarına gelen zamla şok yaşadık, oranlar gerçekten ürkütücü

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bol, hükûmetin otomobile getirdiği ÖTV zammını eleştirdi. Bol, "Hükûmetten, neredeyse her gün yükselen sıfır araç fiyatlarına bir çözüm bulmasını beklerken, geçtiğimiz günlerde aldığımız bir haberle küçük çaplı bir şok yaşadık. Kendi kendimize 'İkinci el otomobil piyasası uçmuş durumda. Acaba piyasayı dengelemek için ÖTV oranlarına indirim gelir mi' diye düşünürken, ithal otomobillerde ÖTV oranlarına zam geldiğini öğrendik." düşüncesini dile getirdi.

Bol, "Oranlar gerçekten bir hayli ürkütücü… Motor hacmi 1.600 cc’den düşük olan araçlarda vergi artışı yok. Fakat 1.600 cc’den düşük motorlu araçlarda da ÖTV matrahı bir miktarın üzerinde ise onların da vergileri yükselmiş. 1.600 cc’nin üstünde motor hacmine sahip otomobillerdeki ÖTV’lerden ise hiç bahsetmeyelim isterseniz. Çünkü onlardaki oranlar çok daha can yakıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Bol,"Tabii ki, şimdi bu rakamlara bakıp 'Vergiler lüks araçlara gelmiş. Düşük fiyatlı arabalar için yeni bir zam yok' diye düşünenleriniz çıkabilir. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil aslında. Zira, dövizdeki en ufak bir dalgalanmada, şimdilerde 'ÖTV zammı yansıtılmadı' diye sevinilen araçlar da zamlanıp anında yüksek vergi dilimine girebilecek. Yani zamlar her ne kadar bugün için orta ve üst segment otomobillere yansımış gibi gözükse de yarın öbür gün düşük profildeki araçlara da yansıyabilecek." ifadesini kullandı.

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