Otomotiv fiyatlarına gece yarısı ÖTV zammı; fiyatlar nasıl etkilenecek?

Otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Değişikliği içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah 15 bin TL oranında arttırılırken yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi.

1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.