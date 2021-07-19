Yeni Akit yazarı: HDP, Kürt seçmen için artık yok

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, bugünkü yazısında, Kürtlerin varlığının; Öcalan, PKK ve HDP’ye mahkûm olmadığını, Kürt seçmen üzerinde Abdullah Öcalan, PKK ve HDP’nin etkisinin “yok” olduğunu ileri sürdü.

“Kürtlerin varlığı; Öcalan, PKK ve HDP’ye mahkûm değil! Onlar olmasa da Kürtler var ve var olmaya devam edecekler!” diyen Yakışıklı, olası seçimde muhalefetin ortay aday konusunda henüz anlaşamadığını belirtti.

Tüm seçmenin HDP’ye kapatma davası açılma sebebinin; “PKK’ya verdikleri destek” olduğunu anladığını öne süren Yakışıklı, kayyım atanan 37 belediyede Kürt seçmenin AKP’yi tercih ettiğini yazdı.

Yeni Akit yazarı, “Öcalan, PKK, HDP artık yok” sözlerini şöyle açıkladı:

“1) ÖCALAN ARTIK YOK: Abdullah Öcalan’ın sözlerinin önemi kalmadı. 'PKK silah bıraksın' dese de onu dinleyecek kimse yok. Bazılarının gözünde önemli olabilir, ancak bu önem onun sadece nefes alıp vermesidir. Sosyolojik başkaca etkisi kalmadı.

2) PKK ARTIK YOK: Çözüm süreci dönemindeki gibi devlet, 'PKK silah bıraksın' diye herhangi bir 'sürece' başlamayacak. Ankara’da bu yönde bir hareket yok! Ne var? İnlerinden başlarını bile çıkaramayan teröristler ya teslim olacaklar yahut etkisiz hale getirilecekler.

3) HDP ARTIK YOK: 'PKK terör örgütüdür' demedikçe HDP’nin parti olarak alanı tümden daraldı. Anayasa Mahkemesi sonucu ne olursa olsun, seçmen nezdinde ‘mağduriyet’ algısı yok! Sonuçta Kürtçe konuştukları, Kürt oldukları için değil; PKK’ya destek verdikleri için dava açıldı. Seçmen tümünü görüyor.

HDP yok, ancak HDP’ye oy veren seçmen bu ülkenin bir ferdi olarak önemli ve önemseniyor. Cumhur İttifakı, Kürt seçmenden daha güçlü oy isteyecek. Onların HDP’ye mahkûm olmadıklarını daha güçlü açıklayacak."

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