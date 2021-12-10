Yeni Akit yazarı: Gün; kur ve döviz enstrümanlarıyla mutfakta çıkarılan yangının kundakçılarının kimler olduklarını anlama, halkımıza anlatma günü

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, bugünkü yazısında kendi mahallesine seslenerek “Gün, dün; orduları ve askerleriyle üzerimize gelenlerin bugün ekonomiyle, finansal operasyonlar, kur ve döviz enstrümanlarıyla mutfakta çıkarılan yangının kundakçılarının kimler olduklarını anlama, halkımıza anlatma ve halkımızın yanında olma günü!” dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Rize milletvekili Yılmaz, “hatasız dost arayan dostsuz kalır!” uyarısında bulunarak kendi mahallesine şöyle seslendi:

“Gün, bugün kardeşlerim! Gün, kardeşlik ve birlik günü!

Gün, Bizans entrikalarını ve tapınak şövalyelerinin ayak oyunlarını birlikte bozma günü!

Gün, ‘Unutmayın, inananlar birbirlerine düşman olamazlar, onlar ancak kardeştirler. O hâlde, müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın, din kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece titiz ve dikkatli davranın; müminlerin birlik ve beraberliğini bozup İslâm toplumunu zayıflatacak her çeşit olumsuz davranıştan sakının ki, O’nun tarafından şefkat ve merhamete lâyık olabilesiniz. (Hucurat Suresi. 10) ayet-i celilesinde belirtilen emir ve hakikatleri eyleme dönüştürme günü!

Gün, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrışmadan, bölünmeden bir ve kardeş olmak günü!

Gün, dün; orduları ve askerleriyle üzerimize gelenlerin bugün ekonomiyle, finansal operasyonlar, kur ve döviz enstrümanlarıyla mutfakta çıkarılan yangının kundakçılarının kimler olduklarını anlama, halkımıza anlatma ve halkımızın yanında olma günü!

Gün, hata ve kusurlara kızıp, mandacı muhalefeti sevindirmeden vatan yorganını yakmama günü!

Gün, silahlı darbelerle devrilemeyen Milletin İktidarını, Sandıkta seçmen eliyle devirme planlarını seçmenle barışarak bozma günü!

Gün, küsen ya da küstürülen toplum katmanlarının gönüllerinin alınarak saflarımıza katma günü!

Gün, küresel vahşi kapitalizmin pençelerine alarak ezmek istediği düşük gelirli, orta direk vatan evlatlarını koruma, kollama ve asgari ücretten vergi almadan mutfaktaki yangını söndürme günü!”

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