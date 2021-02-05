Yeni Akit yazarı Gülümseyen: "Modern sporlar" adı altında ki bazı spor faaliyetleriyle aile yapımız bozuluyor 

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, "Şehrimiz, mahallemiz, sokağımız yetmedi köyümüze kadar giren bu ‘modern sporlar’ adı altında ki bazı spor faaliyetleriyle, vatandaşımızın saf ve temiz duygularıyla oynanılıyor, aile yapımızı bozuyor. Buna rağmen kalkıp, spor politikalarında kadınların önemli yer tuttuğuna vurgu yapılıyor." görüşünü savundu. Gülümseyen LGBTİ'lilere 'sapkın' diyerek hedef de gösterdi.

Gülümseyen yazısında, "Ülke olarak dışa bağımlı halde hayat/yaşam sürdürmek birilerinin işine gelmemekte. Gezi olaylarının bir benzerinin, Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılmak istenmesi. Emniyet güçlerinin özverili çalışması sonucu, bu birilerinin kim olduğu o kadar ayan beyan ki. Kaynağı Avrupa, Amerika olan faşist anlayış, farklı kulvar ve taktiklerle, yeri geliyor diş/gövde gösterisi, yeri geldiğinde planlı bir o kadar da sinsice faaliyetlerini sürdürmektedir. O sinsice hareketin en önemli kulvarlarından birisi de spor. LGBT denilen sapkın anlayışın bir benzeri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sergilenmektedir. Ne ilginçtir ki kamu veya özel sektör fark etmiyor, bilerek veya bilmeyerek bu sapkın anlayışa çanak tutuluyor. Bilerek veya bilmeyerek bırakın desteği, yeri geliyor imkânlar bu yolda adeta seferber ediliyor. İşte size en somut örnek ‘modern sporlar’ adı altında yapılan sportif faaliyetler." ifadesini kullandı.