Yeni Akit yazarı Gülümseyen hedef gösterdi: LGBT gibi sapkın anlayış sporda da var!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen, LGBTİ+’ları 'sapkın' diyerek hedef gösterdi. "Bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne taşınmasıyla gündem olan, sporun içerisine sızdırılmaya çalışıldığı eşcinsel (LGBT) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlığının spor vasıtasıyla nasıl yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, artık zor değil…" görüşünü savundu.

Gülümseyen yazısında, "LGBT, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini yaygınlaştırmak isteyen anlayışın, neyin peşinde olduğunu anlamak için, üstadımız rahmetli Hasan Karakaya Hocamızın Temmuz 2015’te kaleme aldığı ‘LGBT yürüyüşü… Sanki Lût Kavmi hortlamış, Taksim’e gelmiş!’ başlıklı yazısına okumak gerek. Hasan ağabeyimiz, adı geçen kelimenin her harfinin neye karşılık geldiğini açıklarken, sadece '…yakında ‘Üçüncü Cins’ demeye başlarlar!.. Ne derlerse desinler; Nihayetinde ‘hastalıklı’dırlar, ‘Sapık ve sapkın’dırlar!..'şeklindeki birkaç cümlesiyle bile, bugünleri o kadar güzel özetliyor ki. Adı geçen kelimenin (LGBT) diğer harflerinin taşıdığı mânânın felaketini tahmin ederdiniz! " ifadesini kullandı.

Gülümseyen yazısında şunları kaydetti:

Açtıkları ‘Lût kavminin çocuklarıyız’, ‘İbne dönme el ele, ahlaksız devrime!’ pankartlarıyla, toplumumuzun değerleriyle bağdaşmayan bu tedaviye ihtiyaç duyulan bir hastalık olduğu, LGBT’nin daha fazla yayılmasını önlemek için, eğitimde ve diğer alanlarda olduğu kadar spor alanından da uzaklaştırılması gerektiğini görmekteyiz. Ali Koç’un mevcut başkanı Fenerbahçe’de, geçtiğimiz yıl (2020) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ‘Nesiller boyu eşitlik’ kampanyasında yapılan açıklamada ‘Kasım 2018’de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Başkanımız Ali Koç’un öncülüğünde Birleşmiş Milletler ile kadın ve kız çocukları için küresel bir anlaşma gerçekleştirdik…’ ifadeleri yer alıyor. İş ortaklığının ana sponsorluğunu ise işletmesi Koç Holding’e ait TÜPRAŞ yapıyor. Proje, masumane olarak görülmesine rağmen, LGBT sempatizanları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sapkınlarının desteğini alması, bu ve benzeri projelerle neyin hedeflendiği, milli ve manevi değerlerin nasıl zedelenmek istendiğini görmek, zor olmasa gerek…