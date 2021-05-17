Yeni Akit yazarı: Filistin’de yegâne çözüm, 'Barış Gücü' adı altında, içinde ağırlıkla Mehmetçik’in bulunduğu ortak askeri birliklerin üsler kurarak sahaya çıkmasıdır

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, "73 yıldır zulmeden İsrail alçaklığına karşı Filistin’de yegâne çözüm “Koruma Gücü” yahut “Barış Gücü” adı altında ve içinde ağırlıkla Mehmetçik’in bulunduğu ortak askeri birliklerin burada üsler kurarak sahaya çıkmasıdır" dedi.

Yakışıklı, ayrıca muhalefete ve STK'lara da yüklenerek "Türkiye’nin milli mevzularında asla yoklar! Bu sebeple onların algı yönetimlerine kanmayın! Onların hükümeti yalan yanlış karaladıkları haberlere kanmayın! Hükümet yanlış yaparsa biz de medya olarak bunları dile getiriyoruz; ancak bunları yalanlarla harmanlayıp sunmuyoruz. 'Hükümet devrilsin de nasıl olursa olsun' mantığı gütmüyoruz. Lütfen yalancılara artık içten içe itibar etmeyi herkes bıraksın! Etrafınıza bir bakın! Söz konusu Türkiye’nin menfaati olunca bunu adeta engellemek için bas bas bağıranlar; Türkiye karşıtı hareketlerde bulunan başka devletlere ve kurumlara hiç ses çıkarmıyor" görüşünü dile getirdi.

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