Yeni Akit yazarı: Erdoğan’ın, 'Giderlerse gitsinler' açıklaması çarpıtıldı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hekimler için söylediği "Giderlerse gitsinler" sözlerinin çarptırıldığını, öne sürdü. Karahasanoğlu, Erdoğan’ın sözlerinin kasten değiştirildiğini ve sahtekârca başka şekilde gösterildiğini yazdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konuyla ilgili “Şifa binalardan değil, doktorların elinde” dediğini aktaran Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Şifa; ne binalarda, ne de doktorların elinde..Onların hepsi vesile..

Şifa Allah’tandır; bilmiyorsan öğren Ahmet bey. Biliyorsan, Erdoğan düşmanlığı ve gözünü kör eden hırsınla hareket edip, ahiretini tehlikeye atma, deyip geçiyorum…”

Erdoğan’ın “Kaçıp gitmek”ten kastının maaş ve özel hastaneler olduğunu yazan Karahasanoğlu, “Ama bir haftadır, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere.

Hatta muhafazakâr doktorlar bile…‘Gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Gidecek olan sizsiniz’ diyerek, algı oluşturuyorlar. Sanki Erdoğan, ‘Maaşı beğenmeyen, defolsun yurt dışına gitsin’ demiş gibi, algı oluşturuyorlar…” diye yazdı.

Karahasanoğlu, Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Gidecek olan var ise, biz değil, sizsiniz” cevabını veren TTB yönetimine “Sizin fakülte diplomanızdan bile şüphe içindeyim” dedi.

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