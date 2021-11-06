Yeni Akit yazarı: Dün Tayyip Bey'e methiyeler düzenler, şimdilerde yavaş yavaş rota değiştiriyorlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Sandıkçıoğlu, "Gerçek dost olmayanlar gemiyi en önce terk ederler" başlıklı yazısında, "Dün gazetelerinde köşelerinde Tayyip Bey'e methiyeler düzenler, şimdilerde yavaş yavaş rota değiştiriyorlar. Başka taraflara göz kırpmaya çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz diye başka limanlara gemilerini yaklaştırmaya çalışıyorlar" dedi.



Sandıkçıoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Dün fotoğraf karesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı karede bulunmak ve gözükebilmek için gayret gösteren, tabir caiz ise can atan sahte dostlar bugün başka taraflara yönelir olmuşlar… Dün çeşitli aracıları ortaya koyarak Sayın Erdoğan’la görüşmek için her türlü gayreti yapanların bir kısmı bugün ne olur ne olmaz düşüncesi ile geri vitesine takmışlar gibi. Dün gazetelerinde köşelerinde Tayyip Beye methiyeler düzenler, şimdilerde yavaş yavaş rota değiştiriyorlar. Başka taraflara göz kırpmaya çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz diye başka limanlara gemilerini yaklaştırmaya çalışıyorlar.



Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı methetmek için yarışanlar, yıldızlı yaldızlı cümleler kuranlar, şimdi hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan Cumhurbaşkanına ve hükümete salvo ateş etmeye başladılar. Akla, hayale gelmeyecek şekilde fitne ateşine odun taşıyıp, tutmasa da izi kalır diyerek çamur atıyorlar, iftiralar yapıyorlar. Dün hükümette iken beraber görüştükleri devlet sırlarını bugün yüzleri kızarmadan birilerine servis etmeye çalışıyorlar.



Dün sırıtarak, daha doğrusu sevinçle bakanlık koltuğuna oturanlar, başbakanlık koltuğuna, cumhurbaşkanlığı koltuğuna Tayyip Bey ve milletimiz sayesinde oturanlar, bugün 'ittifak' adı altında din, vatan ve bayrak düşmanları ile birlik olup, AK Partiyi iktidardan uzaklaştırmak için antlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Terör destekçisi bir partiyi milletin nefretini, kinin kabartmasın diye ismini pek ön plana çıkartmadan, işletmede tutarak, o partinin dağdan aldığı emirler doğrultusunda, dün dost dediğimiz, dost bildiğimiz, kendilerini milliyetçi, mukaddesatçı olarak tanıyıp öyle inanıp muhabbetler beslediğimiz bir kısım siyasi liderler ve siyasetçiler siyasetlerini vatan, millete şöyle, şöyle hizmetler yapacağız demelerini kendilerinden beklerken siyasi geleceklerini Tayyip Beyi yıkmak, onu kötülemek, karalamak üzerine bina eylemişlerdir… Çok yazık… Hem de çok yazık…"