Yeni Akit yazarı: Doların bir yılda yüzde 40’lar seviyesinde değer kazanması, ilk defa mı yaşanan bir olay?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Z kuşağına, doların 11 TL’ye çıkışının hikâyesini anlattığı bugünkü yazısında “Doların bir yılda % 40’lar seviyesinde değer kazanması, ilk defa mı yaşanan bir olay?” diye sordu.

Merkez Bankası’nın faiz indirme kararının ardından “dolar operasyonunun organizatörlerinin tehditlerini hayata geçirdiğini” yazan Karahasanoğlu Türk Lirasının dolar karşısında, 1984 yılında yüzde 38, 1985’te yüzde 30, 1988’de yüzde 40, 1989’da yüzde 32, 1991’de yüze 37, 1992’de yüzde 39, 1994’te ise yüzde 63, 1995’te yüzde 170… değer kaybettiğini yazdı. Karahasanoğlu, AKP iktidarı döneminde Gezi Parkı protestolarının ardından TL’nin dolar karşısında değer kaybetmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

“2014’de yüzde 15.. 2015’de yüzde 18 yine dolar kazanmış. 2016’da, darbe yılı olması hasebi ile, doların kazancı yüzde 10’larda.

2017’de yüzde 20’lerde.

Ama, hâlâ Ecevit’li, Deniz Baykal’lı yıllara ulaşamamışız, onu da hatırlatalım..

2018’de yüzde 33’lerde.

2019’da yüzde 15’lerde.

Sonrasını Z kuşağı ile birlikte yaşadık..

Şimdi söyler misiniz..

Doların bir yılda yüzde 40’lar seviyesinde değer kazanması, ilk defa mı yaşanan bir olay?

Evet, rahatsızlıkları önemsiz göstermeyelim..

Ama 'Öldük, mahvolduk' söylemine girip, ülkeyi Türk Lirası’nda yüzde 65 değer kaybı yaşatan isimlere de terk etmeyelim..”

Yazının tamamını okumak için tıklayın