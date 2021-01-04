Yeni Akit yazarı Dilipak: Zalimlerin, haksızlıkların karşısında susanlardan olursanız, ateş size de dokunur

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Eğer aklınızı kullanmaz, zalimlerin, haksızlıkların karşısında susanlardan olursanız, ateş size de dokunur. O zalimleri gün gelir size de musallat eder. Onların eli ile sizleri cezalandırır." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Bu da onların başarısı değil, Allah’ın cezasıdır. Eğer Allah’ın ipine tutunur, O’nun rızasının tecellisinin vesilesi olma yolunda ilerlerseniz, aklınızı kullanır, istişare ve şûradan ayrılmaz, işi ehline verir, haksızlık kimden gelir gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durursanız, o zaman Allah sizin ellerinizle zalimleri cezalandırır ve mazlumlara yardım eder." ifadesini kullandı.

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