Yeni Akit yazarı Dilipak: Yasamanın durumu ve adaletsizlik beni endişelendiriyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında ’Bu gelirse böyle olur, şu gelirse şöyle olur’ şeklindeki akıl yürütmenin İslam dinine göre batıl olduğunu belirterek “Hele, şu geldi böyle oldu, falan gelseydi böyle olmazdı gibi bir akıl yürütme de aynı şekilde batıldır. Kaldı ki, insanlar dün farklı, bugün farklı olabilir” görüşünü dile getirdi.

“Değişmesi gereken başımızdakilerden önce biziz biz!” diyen Dilipak, 28 Şubat sürecini hatırlatarak “o gün direndik ve kazandık. Bugün onlar yargılanıyorlar” diye yazdı. Dilipak, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bugünlerde çevreye, olaylara bakıyorum da, insanların, bölgemizin, ülkemizin başına bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Siyaset-mafya ilişkisi, yasamanın durumu, adaletsizlik beni endişelendiriyor. Sanki 3 aylara girerken Müslümanlar üzerinde tehlikeli oyunlar oynanmasından endişe ediyorum. Müslümanlara saldırılar artabilir ve suçu Müslümanlara yıkmak için bir takım saldırılar olabilir diye düşünüyorum. Hatta içimizden birilerini de kullanabilirler. Bu, göçmenlerden biri de olabilir. Aman dikkat!

Bir hırsız, bir bağdan bir bostan çalarmış. Rüşvet alan biri, bir bostan karşılığında bağı satarmış! Kamuda bir sürü bankamatik memur varmış. Bakın bunlar yetim hakkı yiyorlar. Bunları alan da veren de hesabını zor verir. "

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